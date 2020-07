Kolumne Unsere Woche : Maulkorb und Bühnenverbot

2020 wird es, erstmals, keinen Tonton in Saarlouis geben. Dazu die Kolumne „Unsere Woche“ von Sz-Redakteurin Nocole Bastong.

Die Mund-Nase-Bedeckung hat es vielleicht schwieriger gemacht, andere an der Nase rumzuführen oder sich mal an die eigene zu greifen. (Böse Zungen behaupten, der Pinocchio-Effekt hindere die Tontons ohnehin am Tragen.) Aber gelogen wird immer, vor allem in der Krise, und eine Maske wird dabei keinem die Zunge im Zaum halten.