Kostenpflichtiger Inhalt: Kolumne Unsere Woche : Das ist also diese Normalität

Saarlouis Ist sie das also, die „neue Normalität“? Ein Bier abends mit Freunden in der Altstadt oder im Eiscafé sitzen, gearbeitet wird wieder in Hosen und in der Schule, die Omas dürfen wir wieder besuchen, in die Kita, sogar ins Freibad: Alles wieder erlaubt, wieder selbstverständlich, wieder normal.

Wir haben es im besten Fall schätzen gelernt, dadurch dass wir ein paar Wochen verzichten mussten, Alltags-Fasten sozusagen.

Die Maskierten an der Tankstelle und an der Rostwurstbude, nicht mehr die Hand schütteln, die Ampel mit dem Ellenbogen und am Bankautomat mit dem Stift drücken, ist nun alles nicht mehr komisch – normal eben?

Machen wir uns nichts vor: Dieser Alltag ist fragil. Für viele ist es übrigens noch keiner: Sie sind in Kurzarbeit, noch nicht in der Kita, isoliert. Wir leben immer noch in einer Pandemie, auch wenn vieles wieder den gewohnten Gang geht. Das zeigen kleinere Ausbrüche, wie jüngst in Merzig, und die täglichen Infektionszahlen. Wenn wir vergessen, warum wir so schnell wieder einen Alltag haben konnten, verlieren wir diesen neugewonnenen Luxus ebenso rasch wieder.