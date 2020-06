Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu Kreistag Saarlouis : Und die ganze CDU-Fraktion macht mit

Öffentlichkeitsverweigerung. Es gibt keinen besseren Begriff für das, was sich da am Donnerstagabend in Lebach abgespielt hat. Die Kreistagssitzung mit dem Thema Lebacher Krankenhaus sollte online übertragen werden.

Zum einen würde der Platz für Besucher in der Stadthalle wegen des großen öffentlichen Interesses womöglich nicht ausreichen. Zum anderen würde sich der Kreistag als offen für alle Interessierten zeigen.

Ist es das, was erst ein Mann aus der CDU-Fraktion und dann ein zweiter scheuten? Die beiden nutzten nämlich eine aberwitzige Konsequenz deutschen Datenschutzrechts: Hat nur ein Mitglied eines Rates etwas dagegen, dass die Sitzung ins Netz übertragen wird, ist die Sache erledigt. Begründen muss derjenige das nicht.

Schlimm genug von den zwei Männern, die offensichtlich in der Zeit vor der Jahrtausendwende hängen geblieben sind. Erschütternd ist aber noch mehr, dass die ganze CDU mitgemacht hat. Sie hat, um die beiden vor der Öffentlichkeit zu schützen, mit dem Antrag auf geheime Abstimmung über die Online-Übertragung gewinkt, um ebendiese in öffentlicher Sitzung zu verhindern.