Kostenpflichtiger Inhalt: Wochenkolumne : Corona ist Krankheit, kein Versagen

Große Aufregung diese Woche: Ein Corona-Fall in der Kita Ittersdorf, ein Verdachtsfall auch in der Kita Gisingen. 35 Leute in Quarantäne und alle in großer Sorge vor einem neuen Ausbruch der Pandemie.

Dann die Entwarnung: Alle Tests negativ, auch der bei dem kleinen Mädchen. Ob der erste Test falsch war oder die Infektion schon überstanden, das lässt sich wohl kaum noch klären. Aber am Ende steht die sehr gute Nachricht: Es gibt keinen neuen Ausbruch. Auch gut: Kita-Träger und Gesundheitsamt haben sehr schnell und transparent reagiert.

Nicht so schön: Natürlich waren alle Eltern in heller Aufregung und Sorge, verständlich. Nicht verständlich, dass in Whatsapp-Gruppen Panik geschürt, Gerüchte verbreitet wurden, die Eltern des kleinen Mädchens etliche seltsame Anrufe und Nachrichten bekamen, wie sie berichten. Mindestens genauso hässlich: Dass andere Eltern aus der Kita, die in Frankreich leben, beschuldigt wurden, das Virus „wieder eingeschleppt“ zu haben. Was sie in den letzten Monaten an Ausgrenzung erlebt hätten, auf der Arbeit wie in Kita und Schule, sei verletzend, berichtet ein Vater.