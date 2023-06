Übersteigerte Steigerungen Das am meisten Gesteigertste

Positiv (gut), Komparativ (besser) und Superlativ (am besten) heißt es. Die deutschen Begriffe Grundform, erste Steigerung(sform) und zweite Seitergung(sform) sind womöglich gar nicht so geläufig. Was aber verbreitet ist, sind Abneigungen gegen übersteigerte Steigerungen. Das kleinstenere Mäuschen war nicht zu sehen, und die weitestere Entfernung nicht zu überbrücken.