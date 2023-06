Kolumne Apropos Der Zufall entscheidet

In einer Unterführung zum Leinpfad an der Saar kamen uns zwei Fahrradfahrer entgegen. Ich stutzte, winkte – „Hallo Papa, hallo Mama!“ Die beiden waren auf dem Rückweg einer längeren Radtour und hatten eben erst eine ungeplante Rast eingelegt. Eine weitere folgte sogleich, bei der ich meine Freundin auch mal persönlich vorstellen konnte. So viele Zufälle. Herrlich, dieses Saarländer-Ding!