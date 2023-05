Kolumne Apropos Farblich gerüstet für die Seefahrt

Also begab ich mich in ein Bekleidungsgeschäft um die Ecke und suchte die einfachen, unifarbenen T-Shirts auf. Ein schwarzes lag da in meiner Größe, perfekt – und ein blau-weiß gestreiftes direkt daneben. Als ich den Laden wenige Minuten später verließ, war klar: Künftig befinden sich in meinem Kleiderschrank vier blau-weiß und drei weiß-blau gestreifte T-Shirts. Falls die mal ausgehen. Oder ich doch noch zur See fahre.