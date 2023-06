Kolumne Apropos Die Schüler müssen draußen bleiben

Natürlich, was sonst, denken Sie sich sicher jetzt. Klar, doch welche Gäste? Da es sich um ein Jubiläum an einer Schule handelt, geht es also um Offizielle (Schulaufsicht, Ministerien, Universitäten, Kooperationspartner, Partnerschulen, Sportverbände). Aber was ist mit Schülern? Vor allem mit Ehemaligen . . . schließlich hat ein Jubiläum auch immer was von Rückblick, und wer könnte dazu etwas beitragen? Na die, die vor Jahren oder gar Jahrzehnten Abitur gemacht haben. Denkste.