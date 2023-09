Fußball Warum Hellas Bildstock am Saisonziel festhält

Fußball-Verbandsligist SV Hellas Bildstock hat am Sonntag beim VfB Theley seine erste Saisonniederlage kassiert. Und die fiel mit 2:6 (1:3) deutlich aus. „Wir hatten einige verletzungsbedingte Ausfälle, und der VfB hat drei Traum-Tore aus 25 Metern in den Winkel geschossen“, blickt Trainer Michael Alff vor dem Heimspiel an diesem Sonntag um 15.30 Uhr gegen den Tabellensechsten SV Schwarzenbach zurück. Mit fünf Punkten aus vier Spielen ist Hellas Bildstock Tabellenneunter. „Dabei hätten wir mit ein klein wenig mehr Glück mit neun Punkten Tabellenzweiter sein können. Dann hätte jeder von einem super Start gesprochen“, findet Alff.