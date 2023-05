Werbeslogans können ganz schön nervig sein Apropos: Wo ist die Welt in Ordnung?

Einkaufen ohne Sorgen, das verspricht ein bekanntes Warenhaus unter dem Motto „Da ist die Welt noch in Ordnung“. Wer möchte bei all den schrecklichen Nachrichten nicht wenigstens beim Einkauf das Gefühl der Geborgenheit haben? Doch ganz so in Ordnung ist für mich die Welt beim Einkauf seit kurzem nicht mehr. Gleich zweimal in Folge, natürlich samstags bei Hochbetrieb, wurde mein gut gefülltes Wägelchen entführt. Nur kurz hatte ich den Blick abgewendet – schon war der Wagen weg. Glücklicherweise konnte ich ihn wiederfinden. Mal waren Erdbeeren, das andere Mal Kartoffeln zu meinem Einkauf hinzugekommen. Vom Entführer in beiden Fällen keine Spur. Vor lauter Sorge vor erneutem Verschwinden halte ich den Wagen immer im Auge. Dabei frage ich mich, was taugen diese Werbesprüche? Was nutzt „Einmal hin, alles drin“, wenn am Ende ein anderer die Ware spazieren fährt. Selbst die „Beste Wahl“ ist es nur, wenn man sie selbst durch die Gänge schiebt. „Immer günstig“ ist es nur dann, wenn man damit zur Kasse geht, und „Gutes für alle“ klingt nach meinen Erfahrungen auch wie ein leeres Versprechen. Und nun kommen Sie mir am Ende nicht mit „Dann geh‘ doch zu…“