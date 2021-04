Der erste Titel ist bereits online : Inna Herrmann arbeitet hart am Traum vom eigenen Musical

Die Künstlerin Inna Herrmann hat ihre mittlerweile vierte Single geschrieben und produziert. Foto: Wolfgang Zimmer

Saarlouis/Lebach Seit nun schon über einem Jahr ist Inna Herrmann, Künstlername AVEHA, coronabedingt quasi im Berufsverbot. Fleißig ist sie dennoch. Und kreativ sowieso.

Am Freitag, 30. April, kommt ihre neue und inzwischen vierte Single „Sexy man“ auf den Markt. Die Pop/Funk-Nummer produzierte AVEHA im Vivo-Sonum-Studio in Illingen. Musikgrößen wie Elmar Federkeil (Drums), Philipp Herget (Gitarre, Arrangement) und Luigi Burgio (Bass) waren mit von der Partie. Das passende Video hat AVEHA mit Nadine Klees in Hamburg gedreht. Die Youtube-Premiere des Videos ist am Freitag, 30. April, um 20 Uhr. Der Song ist ab diesem Tag auf bekannten Download-Portalen zu finden.

Wie breit gefächert die Kreativität der Künstlerin ist, zeigt sie in einem anderen Projekt mit Horst Becker. Unter ihrem bürgerlichen Namen Inna Herrmann schreibt sie ein Musical. „Die Idee, ein gemeinsames Musical zu schreiben, kam ganz spontan. Den ersten Schritt dazu hat Horst gemacht, indem er mich fragte, ob ich Lust auf eine Zusammenarbeit hätte. Damals wusste ich noch gar nicht, was auf mich zukommt. Horst schickte mir ein Instrumentalstück, das er geschrieben hat. Ich addierte die Gesangslinie dazu, schrieb den Text und begriff sofort: Hier handelt es sich nicht um einen Popsong, wir sind dabei, ein Musical zu schreiben“, erinnert sie sich. So entstand der erste Titel „Bist du der Regen“, den die beiden bereits im Icon-Media-Tonstudio in Saarbrücken produziert haben (zu hören im Internet unter www.youtube.com/watch?v=PKxL6fCBPsk).

Es wurde ein wunderschönes Duett zwischen den beiden Hauptdarstellern Amelia (Inna Herrmann) und Aaron (Luciano Di Gregorio). Die Uraufführung des Musicals ist für das Jahr 2023 geplant. Inna Herrmann: „Es wird ein dramatisches, mystisches Vier-Personen-Stück. Horst und ich arbeiten hart daran, unseren Traum des eigenen Musicals zu realisieren.“ Langweilig wird es Inna Herrmann also nicht, auch nicht im Lockdown.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.