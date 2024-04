Fußball-Saarlandliga Derby, Malle-Wette und ein Pokal-Kracher

Schwalbach/Reisbach · Für Nicolas Staub von Fußball-Saarlandligist FV Schwalbach steht in den kommenden Tagen zunächst ein Derby und dann ein besonderes Pokalspiel an. Im Sommer verlässt er den FV dann in Richtung eines Ligakonkurrenten.

19.04.2024 , 12:24 Uhr

Voller Einsatz: Nicolas Staub (im weißen Trikot) wirft sich im Spiel gegen den FC Homburg II ins Getümmel und versucht, sich gegen Grischa Cedric Walzer (links) und Boris Becker durchzusetzen. Am Mittwoch geht es im Pokal gegen die erste Mannschaft der Homburger. Foto:Thomas Wieck Foto: Thomas Wieck

Von Philipp Semmler