SVolt soll nach Überherrn : Warum in Überherrn wer wie abstimmte

Warum in Überherrn wer wie abstimmte

So könnte das Hauptgebäude von Svolt in Überherrn aussehen. Foto: SVOLT

Überherrn Die Fraktionen im Gemeinderat stehen der geplanten Ansiedlung des Batterieherstellers sehr unterschiedlich gegenüber.

Der Gemeinderat Überherrn ist sich uneins: Nachdem SPD-Fraktion und Grüne in der vergangenen Woche dafür gestimmt hatten, ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans einzuleiten, um dort den Bau eines Werkes für Elektrobatterien zu ermöglichen, hatten sich CDU und Linke sowie eine Grüne der Stimme enthalten. Die Eröffnung des Planungsverfahrens bedeutet, dass nun umfangreiche Gutachten zur Ansiedlung erstellt werden. Im Zuge dieses Verfahrens wird auch die Öffentlichkeit beteiligt.

„Wir haben lediglich eine Türe geöffnet, jetzt können wir den Weg gehen oder nicht“, erklärt dazu SPD-Sprecher Ralf Cavelius. Ohne zwingende Sachgründe 2000 Arbeitsplätze auszuschlagen sei seiner Ansicht nach unlauter. „Ich erwarte, durch das Verfahren umfängliche Daten zu erhalten, um das Projekt objektivieren und beurteilen zu können. Wir sagen grundsätzlich Ja zum Projekt, sind uns aber auch seiner Tragweite bewusst“, führt Speicher aus. Man gehe deshalb keinesfalls blind, sondern überaus kritisch in das Verfahren hinein. „Die Fläche grenzt an ein Naturschutzgebiet und wir werden auch sicherstellen, dass hier nichts passiert.“

Auch könne er sich vorstellen, dass man durch bewaldete Ausgleichsflächen in Richtung Friedrichsweiler und Wohnstadt eine Abschirmung des Werkes schaffen könne, „so dass man die Gebäude nicht wirklich sehen kann.“ Vorstellbar sei für ihn auch, dass die beiden Zipfel des Geländes Richtung Friedrichsweiler und Wohnstadt als Gewerbegebiet mit niedrigeren Emissionswerten ausgewiesen werden. „Wir benötigen verlässliche Daten und Erkenntnisse. Und keiner gibt ein Gutachten oder gar einen Bauplan in Auftrag, wenn kein Verfahren eröffnet ist.“

Die CDU-Fraktion sei nicht grundsätzlich gegen eine Ansiedlung von SVolt, aber es fehlten derzeit zu viele Informationen, um ein Verfahren eröffnen zu können, sagt Fraktionssprecher Manuel Speicher. „Denn bei einer Ansiedlung in dieser Größenordnung besteht die Gefahr, dass man aus einem Verfahren nicht mehr rauskommt, so es denn einmal eröffnet ist.“ Speicher sagt ganz klar: „In der Präambel zum Verfahren steht, dass wir wollen, dass eine Batteriefabrik dort hinkommt. Dafür kann ich so nicht abstimmen.“