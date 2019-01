„Ein Landkreis Saarlouis – ein Lokalteil in Ihrer Saarbrücker Zeitung“: Aufgeräumt gehen wir ins neue Jahr. Bisher erschienen in unserem Landkreis zwei Ausgaben unter den Titeln „Saarlouiser Rundschau“ und „Dillinger Zeitung“, die eine mit acht, die zweite mit fünf Städten und Gemeinden in der Unterzeile. Doch schon lange bekommen alle unsere Leserinnen und Leser mit ganz wenigen Ausnahmen das komplette Angebot aus allen Kommunen.

Vieles betrifft alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis. Wenn in Schmelz ein hörenswertes Konzert gespielt wird, scheut der Freund guter Musik auch aus Überherrn nicht den Weg dahin. Und selbstverständlich liest die Lebacherin auch gern vom Erfolg einer Frau aus Wadgassen. Informationen aus der Politik, dem Sport, der Kultur oder dem Vereinswesen, Unterhaltung, Diskussionen, ausgezeichnete Fotos, spannende Geschichten von Menschen aus unserer Region: All dies wird nicht nur in der Stadt, der Gemeinde oder dem Dorf gelesen, wo etwas geschehen ist oder geschehen wird.

Bous, Ensdorf, Dillingen, Lebach, Nalbach, Rehlingen-Siersburg, Saarlouis, Saarwellingen, Schmelz, Schwalbach, Überherrn, Wadgassen, Wallerfangen sind die 13 Städte und Gemeinden unseres Landkreises. Sie gehören zusammen, nicht nur weil alle mit dem Kennzeichen „SLS“ unterwegs sind. Und ihr Lokalteil in der Saarbrücker Zeitung heißt jetzt:

„Zeitung für den

Landkreis Saarlouis“.

Bleiben Sie uns gewogen!