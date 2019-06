Riesendistel : „Gewöhnlich“? Oder doch eher gigantisch?

Dillingen-Pachten Riesig ist das Gewächs, das ein SZ-Leserreporter fotografiert hat. Nicht in Schottland, um dessen Nationalblume es sich hier handeln könnte, sondern in Dillingen.

Da fängt es schon an: Distel ist ein botanisch nicht exakte Bezeichnung, was Stacheln hat und aus dem Boden wächst, wird allgemein gern so bezeichnet. Bei diesem Prachtexemplar könnte es sich allerdings zutreffend um eine „gewöhnliche Eselsdistel“ handeln.