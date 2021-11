Polizei sucht Zeugen nach Unfall bei Dillingen : Unbekannter rammt Auto auf der A 8 und haut einfach ab

Nach einem Unfall auf der A8 in der Nähe von Dillingen sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat auf der A 8 bei Dillingen einen Unfall verursacht und ist dann einfach abgehauen. Wie die Polizeiinspektion Saarlouis mitteilt, ereignete sich der Unfall am Samstagabend gegen 20.30 Uhr. Eine 23-Jährige fuhr mit ihrem weißen Renault Twingo auf der Autobahn in Richtung Zweibrücken und wurde langsamer, weil sie an der Anschlussstelle Dillingen-Süd abfahren wollte. Dabei stieß ein schwarzes Fahrzeug gegen ihre Heckstoßstange.