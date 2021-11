Fahrerflucht in St. Wendel : Auto angefahren und geflohen

Foto: dpa/Armin Weigel

St Wendel In St. Wendel wurde ein Auto beschädigt und der Schaden nicht gemeldet. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 9.15 Uhr in der Marienstraße in St. Wendel.

Dort wurde ein parkender Ford Focus mit Birkenfelder Kennzeichen. Der Unfallverurschacher floh, ohne den Schaden zu melden. Der Fahrer soll laut Polizeibericht aus der Balduinstraßer in Richtung Marienstraße unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen.