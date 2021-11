Unfallflucht in St. Wendel : Auto beschädigt und abgehauen

St Wendel Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht auf Samstag wahrscheinlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines in rechtsseitig der Marienstraße in St. Wendel geparkten Pkw beschädigt.

Der verantwortliche Fahrer entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.