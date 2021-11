Alle Jahre wieder : Geschenkeberge für den Schuhkarton in Marpingen

Ob ältere oder jüngere Schülerinnen und Schüler - Sie sind gern dabei und packen eifrig Päckchen für Kinder in prekären Lebensverhältnissen. Foto: Markus Mörsdorf Foto: Markus Mörsdorf

Marpingen Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Aktion Weihnachten im Schuhkarton an der Gemeinschaftsschule Marpingen. Das teilt ein Sprecher der Schule in einer Presseveröffentlichung mit.