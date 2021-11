Astronaut Matthias Maurer über seinen ersten Blick auf die Erde: : „Was mich wirklich faszinierte war, dass ich Tag und Nacht in einem sehen konnte“

Raumstation Zum zweiten Mal hat sich Astronaut Matthias Maurer per Videoanruf von der Internationalen Raumstation (ISS) auf der Erde gemeldet.

Gleich nach Ankunft in der Raumstation habe er sich in das Aussichtsmodul Cupola begeben, die Klappen geöffnet und nach unten geschaut. Was ihm dabei durch den Kopf ging, beschreibt Maurer so: „Ich sah die Erde ganz in Blau und die Wolken. (...) Man erkennt deutlich, dass unser Planet eine Kugel ist. Neben dieser Kugel sieht man einen komplett schwarzen Himmel. Was mich wirklich faszinierte war, dass ich Tag und Nacht in einem sehen konnte. Es war ein beeindruckendes Gefühl, über der Erde zu schweben und all die Schönheit unter mir zu sehen. Das ist ein Moment, an den ich mich mein Leben lang erinnern werde.“