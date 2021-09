Versuchter Diebstahl : Zwei Einbrecher wurden noch vor Ort in Dillinger Firma festgenommen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarlouis/Dillingen In der Nacht auf Donnerstag kam es in einem Vertrieb in Dillingen zu einem Einbruch. Die Täter versuchten Kupferkabel zu stehlen, konnten aber noch vor Ort von der Polizei festgenommen werden.

Zwei Männer sind in der Nacht auf Donnerstag auf das Gelände einer Vertriebsfirma in der Dieselstraße in Dillingen eingebrochen, um dort Kupferkabel von einer Kabeltrommel zu stehlen, teilt die Polizeiinspektion Saarlouis mit.