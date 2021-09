Mit Moderna und Johnson&Johnson : Dritte und letzte Sonderimpfaktion in Dillinger Stadthalle

Dritte und letzte Sonderimpfaktion in Dillinger Stadthalle

Dillingen/Saar Die Dillinger Stadthalle war vor kurzem erneut Anlaufstation für impfwillige Menschen aus Dillingen und Umgebung. Das Angebot zur Impfung wurde zum zweiten Mal in der Hüttenstadt von einem mobilen Team des Gesundheitsministeriums in Kooperation mit der Stadt durchgeführt.

Um auch Flüchtlinge zu erreichen, hatte der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) der Stadtverwaltung dieses Mal aktiv für die Aktion geworben. „Es ist wichtig, dass wir dieses niedrigschwellige Angebot auch in diesem Bereich machen können. Daher danke an unsere Fachabteilung, die hier mit hohem Engagement erfolgreich für das Impfen geworben hat“, erklärte der Erste Beigeordnete Stefan Schmitt.

Im Vorfeld der Impf-Kampagne hatte die Fachabteilung der Stadtverwaltung Flüchtlinge angesprochen, die zum Klientel der Beratungsstelle gehören. Esmad Esmaiel arbeitet im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes als Dolmetscher derzeit bei der Stadtverwaltung. Er klärte in arabischer Sprache auf und füllte zudem gemeinsam mit den Interessenten die für die Impfung notwendigen Anmeldeformulare aus. „Dank unseres Dolmetschers haben wir gemeinsam eine größere Gruppe an Flüchtlingen erreicht“, erklärte Inna Landers vom ASD. Während der Impfaktion konnte der ASD auf zwei weitere Dolmetscher zurückgreifen. Die Brüder Abdualla und Mohammad Fnesh – zwei Medizinstudenten – betreuten die Flüchtlinge ehrenamtlich von der Anmeldung über das ärztliche Aufklärungsgespräch bis hin zu den Formalitäten nach der Impfung. Rund 30 Flüchtlinge erhielten so ohne Probleme ihre Impfung. Zur Auswahl standen die beiden Impfstoffe Johnson & Johnson sowie Moderna.