Aufprall in Dillingen : Drei Autos stoßen zusammen

Dillingen Ein Fahrer, der mit seinem Auto von der Straße abkam, löste eine Kettenreaktion aus.

Der Zusammenstoß dreier Autos hat in der Werderstraße in Dillingen für Sachschaden gesorgt. In der Nacht von Freitag auf Samstag war ein 49-jähriger Fahrer mit seinem Auto von der Straße abgekommen, wie die Polizei Saarlouis mitteilt. Der Zusammenstoß mit einem parkenden Fahrzeug habe einen so großen Aufprall verursacht, dass auch ein benachbartes Auto betroffen gewesen sei – mit Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen als Resultat.