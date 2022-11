Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz beträgt am Freitag im Kreis Saarlouis 184,79

Kreis Saarlouis Die Corona-Pandemie geht im Kreisgebiet weiter zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unter 200.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Saarlouis sinkt. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 40 Personen, die sich mit dem Virus angesteckt haben. Als akut erkrankt führt der Landkreis 1788 Menschen, insgesamt beträgt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle nun 97 910. Genesen sind 95 832. Das sind 266 Menschen mehr als gestern. Die meisten Fälle werden aus Rehlingen-Siersburg und Lebach (jeweils sieben) gemeldet, in Saarlouis (6) und in Schwalbach (fünf), in Wadgassen, Wallerfangen und Überherrn (jeweils drei), in Dillingen, Saarwellingen (jeweils zwei) und in Schmelz und Nalbach (jeweils eine). Keine Neuinfektionen gibt es in Bous und Ensdorf. Die Zahl der Gestorbenen seit Pandemiebeginn bleibt bei 290. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landkreis 184,79.