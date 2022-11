Preisträger : Pascal Klein gehört zu den Top 40 unter 40

Gründer und Geschäftsführer Pascal Klein steht auf dem Gelände der Pyrum Innovations vor einem Haufen Autoreifen, die zum Teil geschreddert sind. Foto: dpa/Oliver Dietze

Dillingen Geschäftsführer der Pyrum Innovations AG ist vom Wirtschaftsmagazin Capital ausgezeichnet worden.

Pascal Klein, Mitgründer und CEO (Chief Executive Officer, also Geschäftsführer) der Pyrum Innovations AG, ist vom Wirtschaftsmagazin Capital als Preisträger der Top 40 unter 40 ausgezeichnet worden. Einmal im Jahr kürt die Capital-Redaktion unter diesem Motto jeweils 40 der wichtigsten Talente unter 40 Jahren aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Im Auswahlprozess befragt die Redaktion Politiker, Spitzenbeamte, Manager, Unternehmer, Berater sowie Preisträger der Vergangenheit. Die Preisträger wurden auf der Top-40-unter-40-Gala in Berlin geehrt, die am 17. November zum 15. Mal seit 2007 stattgefunden hat. Durch die jährlichen Veranstaltungen ist über die Jahre ein Netzwerk entstanden, das Leistungsträger aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringt, die sich auf der Preisverleihung zu wichtigen Zukunftsthemen austauschen.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Ich war wirklich sehr überrascht, als ich von der Auszeichnung erfahren habe und fühle mich natürlich sehr geehrt. Unser Weg bei Pyrum ist noch lange nicht am Ende und wir wollen weiterhin dazu beitragen, in Deutschland und darüber hinaus eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die die tolle Entwicklung der letzten Jahre bei Pyrum erst möglich gemacht haben.“

Auf einen Blick Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO 2 -Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen – insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken – und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell.