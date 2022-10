Bildungspreis : Die Kita St. Elisabeth erhält Bildungspreis

Von links in der vorderen Reihe: Nils Groß, Valentin Berg, von links in der hinteren Reihe: Benedikt Hugo Blaß, Elias Noh und Hannes Schlegel, ganz rechts: Emma Gabriel Foto: Wollschläger/ME Saar

Schwarzenholz Die Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) zeichnet die Katholische Kita St. Elisabeth in Schwarzenholz mit dem Bildungspreis der Saarländischen Wirtschaft 2022 aus.

Der Bildungspreis der Saarländischen Wirtschaft stand in diesem Jahr unter dem Motto „Kinder und Jugendliche stark machen“. Gesucht waren Akteure, die – auch angesichts der in der Corona-Pandemie entstandenen Defizite – Konzepte entwickeln und wichtige Aufbauarbeit leisten. Die Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) lobt den Preis gemeinsam mit der Stiftung der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes (Stiftung ME Saar) aus.

„Die Katholische Kita St. Elisabeth nimmt beides in den Blick: Das Kind und seine emotionalen Bedürfnisse sowie das Handeln des Kindes und unser aller Handeln und dessen Auswirkungen. Dieser ganzheitliche Ansatz zur Stärkung von Kindern hat den Ausschlag dafür gegeben, der Kita den Bildungspreis der Saarländischen Wirtschaft zu verleihen“, sagt Tina Raubenheimer, Referentin für Bildung und Qualifizierung bei der Vereinigung der Saarländischen Unternehmerverbände.

Die Katholische Kita St. Elisabeth in Schwarzenholz hat auf drei Ebenen versucht, den Defiziten zu begegnen, die im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden sind. Einmal ging es darum, die Kommunikation mit den Kindern und den Eltern zu verstärken. Die Kinder hatten in Sprechstunden die Möglichkeit, über ihre Themen zu reden – mit der Leiterin Jacqueline Jung und der Schildkröten-Handpuppe Schildi, die eine ganz besondere Vertrauensstellung bei den Kindern einnahm. Die Sprechstunde wurde so sehr schnell zur Schildistunde.

Über eine neu eingeführte App wurde die Zusammenarbeit mit den Eltern ergänzt. Als Wellness für die Seele dienen Naturtage, die ein intensives Erleben der Natur und der Umgebung ermöglichen. Hier steht auch die Abwechslung zwischen Aktivitäten und Ruhezeiten im Fokus, um den Kindern seelische Entspannung zu ermöglichen.

Dabei dürfen die Kinder im Rahmen der Selbstwirksamkeit entscheiden, ob sie an den Naturtagen teilnehmen wollen. Im dritten Schwerpunkt beschäftigt sich die Kita mit dem Thema Nachhaltigkeit. Hier gilt es, den Kindern zu vermitteln, dass wir alle für die Gestaltung der Zukunft verantwortlich sind. Die Kinder werden hier lernen, genauer zu beobachten, welche Ressourcen Menschen brauchen und verbrauchen und wie diese über eine Folgenutzung einen neuen Sinn erhalten können.

Der Einsatz für Hilfsprojekte schärft außerdem den Sinn für Verantwortung. Die dritte Säule Nachhaltigkeit soll künftig noch weiter ausgebaut werden.