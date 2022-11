Dillingen : Fischereiverband Saar lädt zum Anglerflohmarkt in Dillingen ein

Der Flohmarkt bietet Bedarf rund um das Angeln (Symbolfoto). Foto: Ruppenthal

Dillingen Am Samstag, 12. November, findet beim Fischereiverband Saar in der Feldstraße 49 in Dillingen von 9 bis 13 Uhr ein Anglerflohmarkt statt. Dafür steht eine große Rundbogenhalle zur Verfügung, sodass Aussteller und Besucher auch bei schlechter Witterung überdacht sind.