Fußball-Oberliga : 0:5 zur Pause – Diefflen wird kalt erwischt

Foto: ski/Svenja Hofer

Diefflen Fußball-Oberligist FV Diefflen hat am Donnerstag sein Auswärtsspiel beim SV Auersmacher klar verloren. Vor 350 Zuschauern lag das Team von Trainer Thomas Hofer bereits zur Pause mit 0:5 zurück, am Ende gab es ein 1:5. „Wir haben in der ersten Halbzeit schlecht, nein eigentlich haben wir da gar nicht verteidigt“, schimpfte Hofer.

Bereits in der siebten Minute gingen die Gastgeber in Führung. Nach einer Ecke stand Niklas Dahlem zwei Meter vor dem Tor völlig frei und köpfte zum 1:0 ein. Zunächst schien es so, als sollte Diefflen den Rückstand gut verdauen. Die Rot-Weißen hatten auch eine Großchance zum Ausgleich. Doch ein Schuss von Chris Haase klatschte an den Pfosten.

In der 19. Minute fingen die Hausherren dann eine Flanke des FV ab. Nach einem Angriff über die linke Seite kam das Leder zu Marius Schley, der am zweiten Pfosten zum 2:0 eindrückte. Nur sechs Minuten später verlängerte Schley per Kopf in den Lauf von Max Escher, der zum 3:0 vollstreckte. In der 33. und 39. Minute baute Schley die Führung auf 5:0 aus. „Immerhin haben wir in Hälfte zwei den Willen gezeigt, die Niederlage in Grenzen zu halten“, meinte Hofer. Diefflen verkürzte durch Fabian Scheffer, der in der 57. Minute nach Zuspiel von Fabian Poß traf, auf 1:5.