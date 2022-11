Solidaritätsaktion : Kerzen leuchten für eine gerechtere Welt

Der Caritasverband Saar-Hochwald organisierte eine Solidaritätsaktion für die nach Kolumbien geflüchteten Kinder aus Venezuela. Im Bild (von links): Frank Kettern, Direktor des Caritasverbandes Saar-Hochwald, der Bürgermeister von Dillingen, Franz-Josef Berg, und Pfarrer Olaf Haarig. Foto: BeckerBredel

Pachten 480 Kerzen leuchteten auf dem Platz vor der Kirche St. Maximin in Pachten, um ein Zeichen für die Hoffnung zu setzen. Die Solidaritätsaktion „Eine Million Lichter für eine gerechtere Welt“, die vom Caritasverband bundesweit organisiert wurde, sollte in diesem Jahr auf die Situation der Kinder hinweisen, die auf Venezuela nach Kolumbien geflohen sind und dort in Armut und ohne Schulbildung groß werden.