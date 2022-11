Bildungsträger haben einiges im Angebot : Sprachen lernen, Singen oder Entspannung

Stressabbau mit Yoga, um den alltaglichen Wahnsinn hinter sich zu lassen und beim Sport richtig zu regenerieren. Foto: pa/obs/Fitness First Germany Gmb/Fitness First Germany Gmbh

Kreis Saarlouis Die Bildungsträger im Kreis Saarlouis bieten auch in den kommenden Tagen und Wochen wieder ein umfangreiches Programm an.

Regelmäßig bieten die Bildungsträger im Kreis Saarlouis neue Kurse an. Wir zeigen in unserer Übersicht eine Auswahl der aktuellen Angebote, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Termine können sich beispielsweise aufgrund der Pandemie-Lage kurzfristig ändern.

Familienbildungsstätte Saarlouis

Rund ums Thema kindliches Schlafverhalten geht es in einem Vortrag am Montag, 21. November, um 18 Uhr – das Thema: Säuglinge schlafen, aber anders. Der Vortrag ist kostenlos.

Spanisch für die Reise lernen – im Bild eine Impression von La Gomera, einem Eldorado für Wanderer Foto: Manuel Meyer/dpa-tmn/Manuel Meyer

Beim Leseabend für Erwachsene am Freitag, 25. November, bietet von 18 bis 20 Uhr für elf Euro Tee und Gebäck sowie eine gute Geschichte.

Infos und Anmeldung: Familienbildungsstätte Saarlouis, Tel. (0 68 31) 4 36 37, oder online.

www.fbs-saarlouis.de

KEB Dillingen

In einem Vortrag am Montag, 21. November, 18 bis 19.30 Uhr bei der KEB in Dillingen stellt der Heilpraktiker Dirk Laurent, wie er schreibt, „die besten Heilpflanzen und Kräuter für den weiblichen Körper“ vor. Die Teilnahme kostet neun Euro.

Um den Umgang mit Excel geht es in einem Seminar der KVHS in Saarlouis. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

In einer kostenlosen Lesung am Dienstag, 22. November, 19 bis 20.30 Uhr, bei der KEB in Dillingen, stellt der Autor Andreas Blinn seine autobiografische Erzählung „Inside out. Erinnerungen eines Internatsschülers“ vor. Auf rund 450 Seiten beschreibt Blinn, wie er seine Zeit im altehrwürdigen bischöflichen Konvikt in Prüm in Erinnerung hat.

Besonders für Frauen ab 50 sind die Beckenbodenübungen gedacht, zu denen Ortrud Kleber, Trainerin für Sport in der Prävention, am Mittwoch, 23. November, 13.30 bis 15 Uhr, bei der KEB in Dillingen einlädt. Die Teilnahme kostet zwölf Euro.

Am Donnerstag, 24. November, 20.15 bis 21.45 Uhr, trifft sich bei der KEB ein spiritueller Singkreis, den Matthias Zirnstein ins Leben gerufen hat, um möglichst vielen Menschen jeden Alters die Freude und ein besonderes Empfinden durch Gesang zu ermöglichen. Es können auch eigene Instrumente mitgebracht werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Thema „Mutter sein damals und heute“ rückt Sonja Sidoroff, Sozialpädagogin und Coach, am Freitag, 25. November, 17 bis 19 Uhr, in den Mittelpunkt ihres Seminars für Frauen verschiedener Generationen. Sie möchte diskutieren, was sich am Rollenverständnis und an Erwartungen an Mütter gegenüber früher verändert hat und was gleich geblieben ist. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Der Autor Manfred Bauer referiert und diskutiert am Freitag, 25. November, 18 bis 19.30 Uhr, bei der KEB in der Reihe „Wissenschaft und Religion“ über das Thema Reinkarnation. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Zu verschiedenen Gesprächsrunden in Präsenz und Online lädt die KEB ein, um erlernte Fremdsprachen zu pflegen – für Englisch (in Präsenz) kommt die Runde zusammen am Dienstag, 29. November, 18.30 bis 20 Uhr, die Teilnahme kostet acht Euro. Für Englisch (online) trifft sich die Runde zur Online-Veranstaltung am Mittwoch, 30. November, 18 bis 19.30 Uhr. Die Teilnahme kostet sieben Euro. Die Spanisch-Gesprächsrunde trifft sich online am Mittwoch, 30. November, 18 bis 19.30 Uhr. Die Teilnahme kostet acht Euro.

Unter dem Titel „Marschieren, Krieg und Bohnenernte“ hat Oliver Walbach die Erinnerungen seines Großvaters veröffentlicht, der Feldwebel im Krieg war. Aus diesem Buch liest er am Mittwoch, 30. November, 19 bis 20.30 Uhr, bei der KEB. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung: Tel. (0 68 31) 7 60 20 oder per E-Mail an info@keb-dillingen.de.

KEB Saar-Hochwald

Faszien-Massage mit den Bellabambi Cupps ist Thema bei der Katholischen Erwachsenenbildung Saar-Hochwald am Samstag, 3. Dezember, in der Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr ein. Der Workshop findet in den Räumen der Katholischen Familienbildungsstätte, Ludwig- Karl-Balzer-Allee 3, Saarlouis statt. Auf bequeme und weite Kleidung ist zu achten, eine Gymnastikmatte, ein Handtuch, sowie ein Getränk sind mitzubringen. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Eine schriftliche Anmeldung bis 24. November ist erforderlich.

Informationen: KEB Saar-Hochwald, Tel. (0 68 31) 76 97 44, E-Mail: keb.saar-hochwald@bistum-trier.de.

www.keb-saar-hochwald.de



KVHS Saarlouis

Die KVHS Saarlouis bietet am Sonntag, 4. Dezember, eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Metz an. Abfahrt ist um 13 Uhr an der Stadtgartenhalle in Saarlouis, Rückkehr gegen 22 Uhr. Der Reisepreis beträgt 60 Euro inklusive Busfahrt, Stadtführung und Reisebegleitung durch Britta Hess.

Info und Anmeldung (schriftlich): Kreisvolkshochschule Saarlouis, Iris Altmaier, Tel. (0 68 31) 44 44 13, Fax: (0 68 31) 44 44 22, E-Mail: kvhs@kreis-saarlouis.de.

KVHS Wallerfangen

Die Kreisvolkshochschule Wallerfangen bietet am Samstag, 26. November, von 10 bis 16 Uhr einen Kurs Weihnachtsbäckerei an. Der Preis beträgt bei acht Teilnehmenden 20 Euro zuzüglich einer Lebensmittelumlage. Veranstaltungsort ist die Schule am Limberg in Wallerfangen.

Informationen und Anmeldung: Telefon (0 68 31) 9 66 71 66.

VHS Dillingen

Die VHS Dillingen bietet eine praxisorientierte Einweisung in den Einsatz der Datev-Finanzbuchhaltungssoftware. Für die Teilnahme werden Grundkenntnisse in manueller Buchführung sowie PC-Grundkenntnisse vorausgesetzt. Der Kurs startet am Montag, 28. November, im Haupthaus der VHS Dillingen, De-Lenoncourt-Straße 5. Er findet an neun Terminen von 18.30 bis 20.30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 270 Euro.

Ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Künstlergruppe Untere Saar und des Kunst-Forums Saarlouis gibt es am Mittwoch, 30. November, im Museum Haus Ludwig, Alte Brauereistraße 5 in Saarlouis von 18.30 bis 20 Uhr Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Anna Weinmann, Beraterin der Gepa für Weltläden und Weltgruppen, informiert in einem Vortrag über die Honige von Gepa, Partner, Hintergründe und wie mit Honig aus Fairem Handel auch einen Beitrag zur Klimagerechtigkeit geleistet werden kann. Der kostenfreie Vortrag findet am Donnerstag, 1. Dezember, von 15 bis 16 Uhr im Haupthaus der VHS Dillingen, De-Lenoncourt-Straße 5 statt.

Die VHS Dillingen bietet ab Donnerstag, 1. Dezember einen Outlook-Kompakt-Kurs an. Er findet an zwei Terminen von 18 bis 21 Uhr im Haupthaus der VHS Dillingen, De-Lenoncourt-Straße 5, statt. Für die Teilnahme werden Windows-Grundkenntnisse vorausgesetzt. Die Kursgebühr beträgt 140 Euro.

Anmeldung zu allen Kursen der VHS Dillingen im Internet, Info per Tel. (0 68 31) 70 70 09.

www.vhs-dillingen.de

VHS Saarlouis

Niederländisch, Französisch und Englisch für Beruf und Reise stehen im Mittelpunkt neuer Sprachkurse bei der VHS Saarlouis, die ab 26. November beginnen. So startet „Niederländisch für die Reise“ für sechs bis zehn Teilnehmer immer samstags von 11.30 bis 13 Uhr im Donatuszentrum, Schulstraße 7, Saarlouis-Roden. Leichte Vorkenntnisse sind hilfreich. Der vierteilige Kurs kostet 42 Euro. Ein kompakter Auffrischungskurs für Französisch A2 findet ab Montag, 28. November fünf Tage lang von 8.30 bis 14.45 Uhr im Theater am Ring statt. Die Kenntnisse werden vertieft, insbesondere im mündlichen Training. Bei sieben bis zwölf Teilnehmern beträgt das Entgelt 130 Euro.

Englisch fließend leicht in Beruf und Alltag sprechen ist Ziel des Konversationskurses ab Mittwoch, 30. November um 10.45 Uhr im Donatuszentrum. Englischkenntnisse mindestens auf Niveau A2 sind empfohlen. Die zehn Termine mit kleiner Gruppe kosten 70 Euro. Anmeldeschluss ist jeweils drei Tage vor Kursbeginn.

Weitere Informationen und Anmeldung: VHS Saarlouis, Telefon (0 68 31) 6 98 90 30.