Verkehrsunfall in Wadgassen : Limousine kracht in Straßenlaterne

Wadgassen Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und löste einen Totalschaden aus.

Zu einem Verkehrsunfall mit schweren Folgen ist es am Samstag in Wadgassen gekommen. In den frühen Morgenstunden verlor ein Autofahrer in der Straße Am Butterborn in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Limousine, wie die Polizeiinspektion Saarlouis mitteilt. Daraufhin krachte er zuerst gegen eine Gartenmauer und anschließend frontal gegen eine Straßenlaterne, die dabei beschädigt wurde. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.