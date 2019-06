Bergbaugeschichte hautnah : Zusatz-Führungen im Erlebnisbergwerk Velsen

Velsen „Ab ins Erlebnisbergwerk!“, dazu raten die Verantwortlichen des Erlebnisbergwerks Velsen in den Sommerferien. Weil es an diesem Ort im Sommer (wie auch im Winter) immer 14 Grad kühl ist, könne man hier sehr gut der Hitze entfliehen – und von Regen merke man im Übrigen auch nichts, fügen sie hinzu.

Wie schon im vorigen Jahr bietet das Erlebnisbergwerk Velsen in den Sommerferien an zusätzlichen Terminen offene Führungen an. Jeweils zwischen 10 und 12 Uhr können Interessierte teilnehmen. Und zwar am Sonntag, 7. Juli, am Samstag, 13. Juli, am Samstag, 27. Juli, und am Sonntag, 4. August.