Einmal im Jahr : Nachtschwimmen im Quierschieder Freibad

Quierschied Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein Freibad Quierschied zu seinem Nachtschwimmen ein. Es findet am Samstag, 29. Juni, statt.

Mittlerweile zum zwölften Mal sorgt der Verein mit Unterstützung der Gemeinde dafür, dass einmal im Jahr in der Zeit von 20 bis 24 Uhr bei musikalischer Begleitung alle in den Genuss eines romantischen Schwimmens unterm Sternenhimmel kommen können. Den Organisatoren zufolge werden auch Essen und Getränke angeboten.

Der Eintritt beträgt 1,50 Euro je Badegast, unabhängig von den sonstigen Berechtigungen. Der Erlös wird ganz dem Vereinszweck, also dem Erhalt des Freibads, zukommen. So hat der Verein mit Hilfe von Sponsoren in den vergangenen Monaten für ein Sonnensegel am Kinderbecken und neue bequeme Stühle im gesamten Bad gesorgt. Beim Nachtschwimmen gern gesehen sind auch Kinder und Jugendliche, allerdings nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten, heißt es.