Sie hatten es auf einen Wohnwagen in Völklingen abgesehen : Männer werden bei Diebstahl gestört

Sie hatten es auf einen Wohnwagen in Völklingen abgesehen

Völklingen Vier Männer haben versucht, am Freitagmorgen um 4 Uhr in der Schachtstraße auf dem Völklinger Heidstock einen Wohnanhänger im Wert von 19 000 Euro zu stehlen. Wie die Polizei meldet, hatte eine Bewohnerin hatte die Täter beobachtet – vor ihrem Haus war der Anhänger abgestellt.

Als sie gegen die Fensterscheibe klopfte, flüchteten die vier Männer zunächst zu Fuß, stiegen dann in ein in der Nähe abgestelltes Auto und fuhren davon. Eine Polizeistreife, die zum Tatort eilte, wurde auf einen dunklen Renault Megane Kombi aufmerksam, der auf der Saarbrücker Straße in Fahrtrichtung Fenne mit stark überhöhter Geschwindigkeit flüchtete. Der Sichtkontakt zu dem Wagen riss schließlich ab.