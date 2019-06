Flucht- und Rettungswege sollen frei bleiben : Totobad: Bei viel Andrang wird die Straße gesperrt

In den kommenden Tagen soll’s heiß werden – eine Abkühlung gibt’s beispielsweise im Saarbrücker Schwarzenbergbad (Archivfoto). Foto: BECKER&BREDEL/bub

Saarbrücken Um die Nutzung von Flucht- und Rettungswegen auch bei einem sehr großen Besucheransturm zu gewährleisten, wird die Zufahrtsstraße zum Schwarzenbergbad („Totobad“) in den kommenden Tagen gegebenenfalls gesperrt.

Das teilt die Stadtwerke Saarbrücken Bäder GmbH mit. Die Sperrung der Zufahrtsstraße sei am Sonntag, 23. Juni, 11 Uhr bis 18 Uhr, möglich. Die Zufahrtsstraßen würden erst gesperrt, wenn die Parkplätze belegt seien.

Die Gäste werden gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. „Da viele Badbesucher ihre Fahrzeuge bisher sehr häufig im Zufahrtsbereich des Bades geparkt haben, informieren die Saarbrücker Bäder, dass unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge durch das Ordnungsamt aufgenommen und bei Bedarf kostenpflichtig abgeschleppt werden“, heißt es. Dies diene der Sicherheit der Badegäste, um den Rettungsdiensten im Notfall ungehinderten Zugang zu ermöglichen. Menschen mit körperlichen Einschränkungen sowie Familien mit Kindern könnten in Absprache mit dem Sicherheitspersonal an den Absperrungen zum Be- und Entladen bis zu den Park­plätzen hochfahren.