Wetterprognose : Regenschauer ziehen über das Saarland

Offenbach Das Wetter im Saarland bleibt auch in den nächsten Tagen wechselhaft und ungemütlich.

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt ungemütlich. Am Mittwoch wird es wechselhaft mit einzelnen Regen- und Graupelschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Bergland gebe es Schneeschauer und es sei teils noch mit starken, in höheren Lagen auch mit stürmischen Böen zu rechnen. Laut Vorhersage ist es den Tag über wechselnd bis stark bewölkt, die Sonne bleibt fern. Es werde 4 bis 9 Grad warm, im Bergland erreichten die Temperaturen um die 2 Grad.