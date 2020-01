Das freut Mensch und Ziege : Vom Nutzen ausrangierter Weihnachtsbäume

Köllerbach/Eiweiler In Rittenhofen verknüpfte der Backhausverein das Einsammeln alter Bäume mit einer Spendenaktion. In Eiweiler gab’s besonderes Viehfutter.

Einige Bürger hatten ihre Bäume bereits zur Entsorgung bereitgelegt, und warteten schon auf die Einsammler. „Andere wurden beim Öffnen der Haustür überrascht und spendeten spontan, auch ohne Baum“, freut man sich beim Backhausverein über die spendenfreudigen Bürger. Die Bäume wurden auf dem Anhänger von Valentin Puhls 165 PS starken Case-Traktor aufgeladen und kamen so zum Forsttechnischen Betrieb Albert, wo sie zu weiteren Verarbeitung entgegengenommen wurden. Für die wackeren Helfer gab’s schließlich noch im Schankraum der nostalgischen Brau- und Brennerei am Hermesbach zur Belohnung einen Imbiss. Über die Verwendung der Spenden will der Vereisvorstand noch beraten und bei der Jahreshauptversammlung am 29. März darüber informieren.