Starkregen : Dem Wasser den Schrecken nehmen

Riegelsberg Wie denn Folgen von Starkregen vorbeugen? Riegelsberg entwickelt mit Bürgerbeteiligung ein Konzept.

Bürgermeister Klaus Häusle (SPD) erinnerte zunächst daran, dass die Gemeinde aufgrund von Überflutungen in den Ortsteilen Riegelsberg und Walpershofen bereits 2018 als eine der ersten Gemeinden im Saarland eine „Starkregen-Gefahrenkarte“ anfertigen ließ, die zeigen soll, wo Hochwasserrisiken bestehen. Die Karte findet man auf der Internetseite der Gemeinde unter www.riegelsberg.de und dort im Unterpunkt „Bauen & Umwelt“. Für diese Vorarbeit und das zu entwickelnde Hochwasserkonzept gibt es auch Unterstützung vom Steuerzahler: Umweltminister Reinhold Jost überbrachte einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 40 066 Euro.

„Alles, was die Bürger sagen, kommt in das Konzept rein“, betonte Knappstein. Sie fordert auch dazu auf, dass die Bürger Fotos und Videos von Starkregenereignissen an das Büro schicken sollen. „Das sind wichtige Informationen für uns, weil man dann sieht, wo das Wasser entlangfließt und wie hoch es werden kann“, so Knappstein.