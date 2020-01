TV Püttlingen : Nur im Namen ist das Turnen noch allein

Püttlingen Der Turnverein Püttlingen hat inzwischen etliche weitere Sparten. Beim Empfang wurde auch geehrt.

Da war was los: 120 Gäste kamen zum Jahresauftakt des Turnvereines Püttlingen (TVP). Der Vorsitzende Klemens Feld sprach in der Rückschau über die vielfältigen Aktivitäten seines Vereins in sportlicher, geselliger, kultureller Hinsicht. Ein Angebot, das 2020 noch gesteigert werden soll, betonte Feld. Er nannte hier, neben den bewährten Aktionen im Breitensport für Kinder bis Senioren, auch den Spitzensport bis hin zur Teilnahme an internationalen Wettbewerben.