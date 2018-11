später lesen Eine festliche Veranstaltung im Bürgerhaus Dudweiler Karten fürs Weihnachtskonzert der Concordia Teilen

Am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, beginnt um 17 Uhr das Weihnachtskonzert der Sulzbacher Chorgemeinschaft Concordia im Bürgerhaus Dudweiler. Die Chorgemeinschaft, ihr Dirigent Mauro Barbierato und Alina Berger am Klavier sowie als Solistin wollen die Besucher mit neuen und alten, bekannten und noch unbekannten weihnachtlichen Klängen in Festtagsstimmung bringen.