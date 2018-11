Neuerliche Aktion der Frauen Union für Bedürftige

Die nächste „Kauf-eins-mehr“-Aktion findet statt am kommenden Samstag, 1. Dezember. Ab 10 Uhr werden die Akteurinnen vor dem Edeka-Markt in Friedrichsthal stehen. Sie sammeln haltbare Lebensmittel wie beispielsweise Nudeln, Reis, Konserven sowie Drogerie-Artikel. Anschließend sollen die Sachspenden sowohl der katholischen als auch der evangelischen Kirchengemeinde in der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Dort können die Lebensmittel dann von bedürftigen Bürgern abgeholt werden. „Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie vorbeikommen und unsere Aktion unterstützen würden“, schreibt abschließend Jacqueline Reimann-Jung.