Kirchengemeinde lädt ein zum Tag der offenen Tür

Am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Fischbach zu einem Tag der offenen Tür in ihre Gemeinderäume ein. Er beginnt um 10 Uhr in der evangelischen Kirche Fischbach mit einem besonderen Gottesdienst, der von Lektorinnen der Frauenhilfe mitgestaltet wird.