Operieren bei Vollmond und eine Fahrt nach Nancy

Kostenbeitrag: 29 Euro. Treffpunkte sind um 12.45 Uhr der Rewe-Markt in Quierschied und um 13 Uhr das Busdepot der Firma Huwig in Fischbach. Anmeldung bei Annette Bost, Tel. (0 68 97) 96 11 95.

Überdies lädt die Volkshochschule zu einem Arztvortrag in Kooperation mit dem Knappschaftskrankenhaus Sulzbach und der Gemeinde Quierschied ein. Überschrift: „Ist Operieren bei Vollmond gefährlicher?“ Es referiert Dr. Jochen Schuld, Chefarzt der Chirurgie, am Dienstag, 4. Dezember, um 18 Uhr in der Gemeindebücherei, Marienstraße 3. Eintritt frei.

Mehr bei VHS-Leiter Hermann Müller, Tel. 68 04 63 (ab 14.30 Uhr).