Hohe Temperaturen : Trier und Saarbrücken unter heißesten Orten

Offenbach/Main Unter den laut Deutschem Wetterdienst drei heißesten Orten des Jahres bislang sind am Freitag Städte in Rheinland-Pfalz und im Saarland gewesen.

In Trier-Petrisberg wurden 38,4 und in Saarbrücken-Burbach 37,9 Grad gemessen. Spitzenreiter deutschlandweit war auf Grundlage vorläufiger Messwerte das südbadische Rheinfelden am Freitagnachmittag mit 38,5 Grad Celsius, wie der DWD am Abend in Offenbach mitteilte.