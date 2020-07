Heftiger Wetterumschwung angekündigt : Kurzer Auftritt für den Hitzesommer

Das Wochenende bringt dem Südwesten einen extremen Wetterumschwung: Glühender Hitze am Samstag sollen am Sonntag Schauer, Gewitter und sogar schwere Sturmböen und Starkregen folgen. Foto: dpa-tmn/Patrick Pleul

Offenbach Auch an diesem Samstag klettert das Thermometer in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf Rekord-Temperaturen. Am Sonntag soll es wieder eine Abkühlung geben.

Das Hochsommerwetter der vergangenen Tage hat seine Spuren hinterlassen – von niedrigen Wasserständen bis hin zum ausgereizten Ticketkontingent in den Freibädern. Den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland steht jedoch ein heftiger Wetterumschwung bevor: Es drohen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) unwetterartige Schauer. „Am Sonntag ist das kurze Hitzeintermezzo schnell wieder beendet, und bei 22 bis 28 Grad ist es schon wieder erträglicher als an den Vortagen“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach.

Am Samstag zeigen sich den Angaben des DWD zufolge im Südwesten zeitweise Wolkenfelder am Himmel. Nach zunächst eher vereinzelten Schauern oder Gewittern sollen diese sich im Laufe des Tages ausbreiten. Teils könne es auch zu Hagel und schweren Sturmböen kommen. Lokal bestehe Unwettergefahr durch Starkregen.

Nach den Gewittern kühlt es im Südwesten spürbar ab. Der Wind drehe, sodass statt den bisher heißen Luftmassen dann mäßig warme Atlantikluft nach Deutschland komme, erklären die Meteorologen. Die Temperaturen sollen, so die Prognose, am Sonntag nicht über 28 Grad klettern. Außerdem sind örtlich am Vormittag noch einzelne Schauer und Gewitter zu erwarten, die dann nach Osten hin abziehen. Am Montag sind zeitweise Schauer möglich.

Bundesweit sieht es ähnlich aus: Am Samstag werden laut DWD bei Sonnenschein im Norden und Nordwesten noch einmal 26 bis 32 Grad erreicht. Am Sonntag kommt es dann auch im Osten und Süden zu Schauern und Gewittern, an den Alpen regnet es sogar längere Zeit. Der Start in die neue Woche verläuft recht wechselhaft und vor allem im Südosten auch sehr nass. Dort kann es auch länger andauernd und zeitweise recht kräftig regnen. Die Temperaturen liegen mit 19 bis 24 Grad im wenig hochsommerlichen Bereich.

Doch bis der Temperatur-Knick kommt, bleibt es heiß in Deutschland. Am Freitag wurden in Baden-Württemberg laut DWD um 10 Uhr in Öhringen Spitzenwerte von 27 Grad und in Niederstetten 27,5 Grad gemessen. Bis Mittag war es im südbadischen Rheinfelden schon 35,5 Grad heiß – nach DWD-Angaben der bundesweit höchste Wert um diese Zeit.

Wer da ein Ticket für ein Freibad online buchen konnte, hatte Glück. Die Zahl der Besucher ist wegen der Corona-Pandemie begrenzt, wer ins kühle Nass will, muss rechtzeitig reservieren. In Trier haben das am Freitag zeitweise so viele gemacht, dass beide Freibäder ausgebucht waren. Für Samstag zeigte das Online-Reservierungsportal für das Nordbad bereits am Freitagmorgen keine Plätze mehr an. Im Südbad gab es nur noch wenige Tickets.

Auch Flüsse und Seen sind bei den hohen Temperaturen beliebte Ausflugsziele. Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) hielt daher auch eine Schließung überfüllter Badeseen in Notfällen für sinnvoll. Es sei zwar nicht möglich, Zugänge generell zu kontrollieren, weil Badeseen öffentlicher Raum seien, sagte er. Dennoch müssten die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden.

Mit den Temperaturen stiegen etwa in Baden-Württemberg auch die Ozonwerte: Wie die Landesanstalt für Umwelt mitteilte, wurden am Freitagnachmittag erstmals in diesem Sommer an drei Stationen Werte über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen: in Baden-Baden (203), Neuenburg am Rhein (195) und in Kehl (181). Bei mehr als 180 Mikrogramm wird Ozon-empfindlichen Menschen wie Kindern, Älteren und Asthmatikern empfohlen, ungewohnte körperliche Anstrengungen im Freien zu vermeiden.