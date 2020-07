Komischer Wetter-Mix : Hohe Temperaturen, Wolken und Regen im Saarland erwartet

Fußgänger spazieren mit Regenschirmen an einem verregneten Sommertag in einem Park. Foto: dpa/Brian Lawless

Saarbrücken/Offenbach Bei steigenden Temperaturen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland dennoch auf wechselhaftes Wetter einstellen.

So prognostizieren die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einen zunächst stark bewölkten Sonntag an dem es gebietsweise zunächst regnet. Im Laufe des Tages nehmen Auflockerungen zu, in manchen Regionen muss aber weiterhin mit gewittrigen Schauern gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 28 Grad.