Vorbeugende Tipps für die heißen Tage : Mit diesen Maßnahmen trotzt man der Hitze

Saarbrücken Die Sommerhitze hat das Saarland fest im Griff. Bei Temperaturen von über 30 Grad gibt es allerdings viel zu beachten. Mit diesen Tipps kommen Sie gut durch die Hitze.

An diesem Freitag könnte es nach den Prognosen der Meteorologen den bislang heißesten Tag in diesem Sommer mit Extrem-Temperaturen von 36 bis 38 Grad geben. Das Saar-Gesundheitsministerium rät zu vorbeugenden Maßnahmen gegen Hitzschlag-, Sonnenstich- und Herz-Kreislauf-Gefahren vor allem für Säuglinge, ältere, kranke und behinderte Menschen.

„Die Warnungen vor hohen Temperaturen erreichen in Deutschland zu wenige Menschen. Frankreich gibt (mit seinem Hitze-Aktionsplan) ein Beispiel, wie man die Bevölkerung besser schützt“, schrieb dieser Tage die Apotheken Umschau. „Perioden großer Hitze sind auch hierzulande eine große Gesundheitsgefahr“. So wurden in den Sommern 2006, 2015 und 2019 jeweils mehr als 6000 Hitzetote alleine in Deutschland gezählt. Verhaltensfehler können einige gemacht werden: So schleppen beispielsweise ältere Menschen noch bei großer Hitze Sprudelflaschen in die Wohnung und überanstrengen. Umgekehrt werden Duschen, kalte Umschläge und Fußbäder zur Abkühlung viel zu wenig eingesetzt.