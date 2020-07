Wettervorhersage für das Saarland : Mehr als 30 Grad zum Wochenstart erwartet

Offenbach Die neue Woche bringt dem Saarland viel Sonnenschein und Temperaturen teils über 30 Grad.

Die Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit bedecktem Himmel und hohen Temperaturen. Am Montag werden bis zu 32 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu wird es am Vormittag bewölkt, aber trocken. Im Lauf des Tages zeigt sich dann auch fast überall die Sonne, lediglich zwischen der Eifel und dem Westerwald sind einzelne Regenschauer möglich.