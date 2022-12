Neue Chefin in Burbach : Frischer Wind weht durch den Raum

Burbach In fünf Stadtteilen unterhält die Stadt Kultur- und Lesetreffs. Ihre Aufgabe: Alt und Jung im eigenen Viertel mit Büchern und anderen Medien zu versorgen. Auch Kultur- und Bildungsveranstaltungen stehen auf dem Programm. Jeder „KuLt“, wie die Einrichtungen in Kurzform heißen, richtet sein Angebot ein bisschen anders aus. Wir haben sie alle besucht. Heute: der Kultur- und Lesetreff Burbach.

Wer schon einige Monate nicht mehr im KuLt Burbach war, wird ihn womöglich kaum wiedererkennen. Größer, luftiger und einladender wirkt der Raum im Zentrum des Stadtteils am Burbacher Markt. Und das dank Stefanie Fischer, die nach dem Eintritt von Stefanie Ludwig in den Ruhestand hier im Oktober die Leitung übernommen hat.

Bereits seit 2015 arbeitet Fischer in städtischen Diensten. Zuerst war sie in der Stadtbibliothek tätig, dann mehrere Jahre in der Stadtgalerie, 2019 zwischendurch auch schon mal ein halbes Jahr lang als Krankenvertretung im KuLt Burbach, was ihr Lust gemacht hatte, sich nun auf die frei werdende Stelle zu bewerben. Da die Stadt die Renovierung um einige Wochen auf den November verschieben musste, konnte sie die Zeit nutzen, um sich die Umgestaltung noch genauer zu überlegen und zu planen.