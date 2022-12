Auto ist Totalschaden : Vier schwer verletzte Autoinsassen nach Verkehrsunfall in Saarbrücken

Saarbrücken Bei einem Verkehrsunfall an Heiligabend sind in Saarbrücken vier Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Der Wagen war laut Polizei wegen vermutlich zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen.

Ein silberner Audi A3 mit Saarbrücker Kennzeichen war an Heiligabend gegen 23.23 Uhr auf dem Meerwiesertalweg in Saarbrücken aus der Innenstadt kommend in Richtung Saar-Uni unterwegs. In dem Wagen befanden sich laut Polizei vier junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Wegen vermutlich zu hoher Geschwindigkeit verlor der Fahrer in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto kam von rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst mit dem rechten hinteren Reifen gegen einen Baum, danach krachte der Wagen gegen eine Straßenlaterne, die bei dem Aufprall aus dem Boden gerissen wurde. Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem weiteren Baum kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen.